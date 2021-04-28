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Карасев обслужит «Зенит» и «Локомотив», матч «Рубина» с «Динамо» рассудит Мешков

16:01, 28.04.2021
Карасев обслужит «Зенит» и «Локомотив», матч «Рубина» с «Динамо» рассудит Мешков
Фото: premierliga.ru

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте судейские назначения на матчи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Центральную встречу тура «Зенит» — «Локомотив», где может определиться победитель чемпионата страны, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. За систему видеоповторов VAR будет отвечать Евгений Турбин.

Игру «Рубина» в Казани против московского «Динамо» обслужит бригада судей с Виталием Мешковым. За VAR ответственным назначен Николай Волошин, резервным арбитром станет Рафаэль Шафеев.

Напомним, ранее на неопределенный срок был отстранен от работы в российском футболе судья Михаил Вилков.

СпортФутбол
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