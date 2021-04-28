Вратарь «Ак Барса» Рейдеборн вызван в сборную Швеции, Викстранд отказался

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн вызван в сборную Швеции для подготовки к чемпионату мира по хоккею в Латвии. Защитник казанцев Микаэль Викстранд также получил приглашение, но отказался приехать в сборную.

«Я знаю, что в КХЛ иностранные игроки очень много времени провели без своих семей, и я слышал, что очень многие игроки лиги отказываются от сборной по той причине, что хотят провести лето в кругу близких. В любом случае я не видел семью с ноября по апрель, но они считают, что потерпеть месяц ради шанса сыграть на чемпионате мира — это нормально», — приводит слова Рейдеборна HockeyNews.se.

Фото: ak-bars.ru

По словам главного тренера сборной Швеции Йохана Гарпенлева, ряд хоккеистов из КХЛ отказались от приглашения в национальную команду. Среди них — защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд.

Отметим, что у обоих шведских хоккеистов казанского клуба заканчивается контракт. С 30 апреля 2021 года Викстранд и Рейдеборн станут свободными агентами.

Ранее о трансферных планах «Ак Барса» рассказал генеральный менеджер Рафик Якубов.