Спустя год после начала пандемии татарстанцы стали чаще следить за скидками и откладывать путешествия

Спустя год после начала пандемии четверть татарстанцев стали покупать реже, чаще следить за скидками, почти 70% опрошенных отложили крупные покупки «до лучших времен». К такому выводу пришли специалисты аналитического проекта Tinkoff Data на основании всероссийского опроса 7 тыс. жителей крупных городов (есть в распоряжении «Реального времени»).

Потребительская активность жителей республики за неделю с 18 по 24 апреля 2021 года выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 18 по 24 апреля траты татарстанцев в супермаркетах увеличились на 28% по сравнению с аналогичной неделей 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

26% опрошенных жителей заявили, что их расходы не изменились. 19% остались в том же бюджете, но изменили категории трат, 24% тратят меньше и стремятся откладывать деньги, треть ответивших тратит больше, чем до пандемии. Основная причина увеличения расходов — рост цен.

В среднем цены на товары, входящие в потребительскую корзину, по Татарстану выросли почти на 14% с февраля 2020 по февраль 2021 года, посчитал Росстат.

Tinkoff Index также подсчитал, что за неделю с 18 по 24 апреля по сравнению с предыдущей неделей (11—17 апреля) татарстанцы уменьшили расходы на путешествия: на железнодорожные билеты они потратили на 3%, а на авиабилеты — на 17%, а в турагентствах — на 6% меньше.



На этой неделе Татарстан занял 11-е место в рейтинге по качеству жизни населения по итогам 2020 года. Общий балл республики — 4,71, что немного меньше среднего балла по России — 4,91.



Татьяна Леухина