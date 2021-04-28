В Татарстане на 26% вырос спрос на покупку земельных участков

По итогам I квартала 2021 года в Татарстане на 26% вырос спрос на покупку земельных участков. Об этом сообщили эксперты «Avito Недвижимость».

Отмечается, что за год в регионе спрос увеличился на 4%. Предложение за год уменьшилось на 5% в республике, а за I квартал его стало меньше на 18%.

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В России в I квартале показатели спроса увеличились в 1,4 раза за квартал и на 16% за год.

«Растущий спрос на рынке земельных участков во многом поддерживается за счет государственных мер поддержки, принимаемых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», — заявили специалисты.

В апреле правительство России расширило программу предоставления льготной ипотеки. Теперь семьи с детьми смогут воспользоваться программой при строительстве частного дома.

В Татарстане по-прежнему сохраняется ажиотажный спрос на загородную недвижимость. По данным Росреестра Татарстана, спрос на квартиры, индивидуальные дома и земельные участки увеличился в 2,5 раза.

Алексей Нечаев