Льготную ипотеку можно будет оформить на строительство частного дома — Кабмин

Правительство России расширило программу предоставления льготной ипотеки. Теперь семьи с детьми смогут воспользоваться программой при строительстве частного дома, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка», — говорится на сайте Кабмина.

Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Также получить кредит по программе могут семьи с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда

Льготная ипотека по 6,5% была введена год назад для поддержки строительной отрасли в период кризиса. Она распространялась только на новостройки. На сегодняшний день будущее программы льготной ипотеки под вопросом. В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ее продление без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в их список не вошел. Позже Хуснуллин сообщил, что правительство России не рассматривало подобный перечень. В Татарстане считают, что льготную ипотеку целесообразно продлить, несмотря на то, что многие говорят, что она увеличила цены на жилье.

Ольга Плешкова