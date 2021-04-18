В Татарстане сохраняется ажиотажный спрос на загородную недвижимость

В Татарстане сохраняется ажиотажный спрос на загородную недвижимость. По данным Росреестра Татарстана, спрос на квартиры, индивидуальные дома и земельные участки увеличился в 2,5 раза.

За три месяца 2021 года ведомство зарегистрировало около 60 тысяч договоров купли-продажи на объекты недвижимости. В прошлом году их было чуть более 23 тысяч.

Фото: Ирина Плотникова

Люди скупают не только квартиры, но и загородную недвижимость. Так, 29,5 тысячи договоров купли-продажи приходится на квартиры. Порядка 4,5 тысячи — на жилые дома и более 25,5 тысячи — на земельные участки. Год назад количество договоров на жилую недвижимость составило 14,6 тысячи, на земельные участки — 8,4 тысячи.



Ранее сообщалось, что татарстанцы стали чаще интересоваться покупкой загородных домов: за первый квартал текущего года спрос на этот вид недвижимости вырос на 5%, за год — на 11%.

Ольга Плешкова