Казань вошла в рейтинг самых патриотичных городов России

Фото: Илья Репин (архив)

Казань попала на 18-ю строчку рейтинга самых патриотичных городов России. Всего в список вошли 22 города.

Наибольшее количество патриотов проживает в Махачкале, Волгограде, Челябинске, Брянске и Красноярске. В топ-10 также вошли Севастополь, Омск, Саратов, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Рейтинг составлялся по результатам ответов жителей российских городов на три вопроса: гордятся ли они тем, что являются гражданином России, беспокоит ли их будущее и настоящее страны и могут ли они назвать себя патриотом, сообщает пресс-служба исследовательского агентства Zoom Market.

Строчки с 11-й по 20-ю заняли Новосибирск, Самара, Пермь, Уфа, Владивосток, Воронеж, Краснодар, Казань, Хабаровск и Екатеринбург. Замкнули рейтинг Санкт-Петербург и Москва.

Фото: Максим Платонов (архив)

В целом исследование показало, что 94% россиян могут назвать себя патриотами. Всего в опросе приняли участие 2 640 жителей городов России.

Напомним, в Казани организуют центр патриотического воспитания. Исполком города для этих целей выделил здание по улице Звездной, 15. В течение года в патриотических сменах этого центра смогут заниматься до 500 школьников.



Татьяна Демина