Мухаметшин: «Мы ищем действенные пути реализации послания президента РФ»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что необходимо выработать реальный, эффективный и надежный механизм реализации положений послания президента России Владимира Путина в регионах.

В Татарстане первоочередные задачи, требующие решения при содействии федеральных органов власти уже проанализировали и обозначили. «Мы ищем действенные пути реализации послания президента РФ», — подчеркнул Мухаметшин.

Председатель Госсовета Татарстана обратил внимание, что властям необходимо посчитать объемы бюджетных и коммерческих долгов и сроки их погашения. Предстоит также конкретизировать количество школьных автобусов, машин скорой помощи и прочие затраты, необходимые для реализации задач, обозначенных Путиным в послании Федеральному собранию, сообщает пресс-служа Госсовета РТ.

Фото: kremlin.ru

Мухаметшин допустил, что эти вопросы обсудят на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который на этой неделе приедет в Казань с рабочим визитом.

Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Основные выдержки из выступления главы государства читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина