Ямочный ремонт на региональных дорогах Татарстана планируют завершить к 15 мая

В Татарстане ведется работа по устранению ям на региональных автодорогах. Ремонт планируют завершить к 15 мая, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на брифинге в кабмине республики.

Он обратил внимание, что объем ямочного ремонта в Татарстане «немного снижен»: на сегодняшний день он проведен на площади более 98 тыс. кв. метров, в то время как по состоянию на 20 апреля прошлого года работы охватили 162 тыс. кв. метров.

Чукин отметил, что итоги ямочного ремонта до окончания весны подводить рано. В прошлом году погода позволила на две недели раньше приступить к работам на дорогах, напомнил он. По его словам, ремонт ям проведут и осенью.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в 2021 году в Татарстане ямочный ремонт планируется провести на площади около 900 тыс. кв. метров. Работы с марта ведут и на дорогах в Казани: в городе по плану намечено устранение неровностей на площади более 45 тыс. кв. метров.



Отметим, что в республике на программу дорожных работ потратят 37,6 млрд рублей, в том числе 1,187 млрд рублей — средства муниципального дорожного фонда.

Татьяна Демина