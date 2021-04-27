В Казани образовались 8-балльные пробки

В Казани вечером во вторник наблюдаются пробки. На 17.42 дорожная ситуация оценивается в 8 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Гвардейской, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Достоевского, Космонавтов, а также по Сибирскому тракту, на улице Мира. Затруднения наблюдаются на улице Родины и Аделя Кутуя.

Пробки зафиксированы на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Саид-Галеева, Декабристов, Тихомирнова, Габдуллы Тукая, Татарстан, проспекте Ямашева.

Вчера в Казани были 7-балльные пробки.



Алексей Нечаев