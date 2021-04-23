В Казани образовались 7-балльные пробки

В Казани в пятницу вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 18.10.

Заторы наблюдаются на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Пушкина, Московской. Пробки образовались на улицах Лево-Булачной, Декабристов, на проспекте Ямашева. Движение затруднено на улицах Маршала Чуйкова, Гвардейской, Ломжинской, Ноксинском спуске.

В Казани в среду вечером наблюдались 8-балльные пробки.



Алексей Нечаев