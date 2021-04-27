Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-мастера» выиграл ралли «Золото Кагана»

Экипаж Дмитрия Сотникова, представляющий «КАМАЗ-мастер», стал победителем ралли-рейда «Золото Кагана — 2021», прошедшего в Астрахани в рамках чемпионата России.

В итоговой классификации татарстанская команда опередила экипаж Сергея Вязовича из «МАЗ-Спорт Авто». Первое и второе места разделила всего одна минута и девять секунд отставания.

Фото: kamazmaster.ru

Тройку призеров замкнул экипаж другого камазовца — Антона Шибалова.

Напомним, ранее сообщалось, что «КАМАЗ-мастер» представит на «Шелковом пути» новый грузовик с кабиной К5.