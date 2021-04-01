Цена нефти Brent растет после решения ОПЕК+ о наращивании добычи

Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне продемонстрировала положительную динамику на лондонской бирже ICE — это связано с решением ОПЕК+ постепенно наращивать нефтедобычу с мая текущего года. Об этом сообщает ТАСС.



По состоянию на 18.25 мск цена нефти Brent находилась на отметке $62,62 за баррель — это ниже уровня закрытия предыдущих торгов на 0,2%. К росту нефть Brent перешла к 18.46 и торговалась на уровне $63,48 за баррель (+1,2%).

Продемонстрировала рост и стоимость сорта WTI — к 18.25 она выросла на 0,17%, до $59,28 за баррель, а к 18.46 подорожала до $60,02.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня сообщалось, что в следующем месяце страны ОПЕК+ смогут нарастить добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки. На столько же они смогут увеличить показатель и в июне. В июле они увеличат добычу сырья на 400 тысяч баррелей в сутки.

Маргарита Головатенко