В Татарстане восемь человек заразились британским штаммом коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Татарстане британским штаммом коронавируса заразились восемь человек. Об этом сообщила глава руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, все российские вакцины эффективны против этого штамма коронавируса.

О первых выявленных в России случаях южноафриканского и британского штаммов стало известно в марте. В Роспотребнадзоре заявили, что россияне завезли их из Эмиратов, стран Европы, Южно-Африканской Республики и Занзибара. На 19 апреля в России зарегистрировали 192 случая британского штамма COVID-19.

Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России британский штамм коронавируса выявили в 48 регионах страны.