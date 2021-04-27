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В Татарстане восемь человек заразились британским штаммом коронавируса

15:12, 27.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане восемь человек заразились британским штаммом коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане британским штаммом коронавируса заразились восемь человек. Об этом сообщила глава руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, все российские вакцины эффективны против этого штамма коронавируса.

О первых выявленных в России случаях южноафриканского и британского штаммов стало известно в марте. В Роспотребнадзоре заявили, что россияне завезли их из Эмиратов, стран Европы, Южно-Африканской Республики и Занзибара. На 19 апреля в России зарегистрировали 192 случая британского штамма COVID-19.

Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России британский штамм коронавируса выявили в 48 регионах страны.

ОбществоМедицина Татарстан
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