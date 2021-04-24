Fitch подтвердило рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом
Fitch подтвердило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Татнефти» на уровне «BBB-», прогноз — стабильный. Об этом говорится в релизе Международного рейтингового агентства.
По данным аналитиков, рейтинг татарстанской компании обусловлен низким уровнем долга и прогнозируемым сохранением существенных объемов добычи.
По данным Fitch, негативно на рейтинг влияет слабое качество корпоративного управления и финансовая поддержка другим организациям.
В итоге аналитики агентства прогнозируют EBITDA компании в 2021 году на уровне $3,1 млрд.
Год назад Fitch тоже подтвердило рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.Общество Татарстан
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