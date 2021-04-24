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Fitch подтвердило рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом

22:30, 24.04.2021 1
Fitch подтвердило рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом
Фото: commons.wikimedia.org

Fitch подтвердило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Татнефти» на уровне «BBB-», прогноз — стабильный. Об этом говорится в релизе Международного рейтингового агентства.

По данным аналитиков, рейтинг татарстанской компании обусловлен низким уровнем долга и прогнозируемым сохранением существенных объемов добычи.

Фото: flickr.com

По данным Fitch, негативно на рейтинг влияет слабое качество корпоративного управления и финансовая поддержка другим организациям.

В итоге аналитики агентства прогнозируют EBITDA компании в 2021 году на уровне $3,1 млрд.

Год назад Fitch тоже подтвердило рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 апр
    Деятельность иностранных аудиторских компаний в России теперь запрещена. Там что Fitch - go home to USA.
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