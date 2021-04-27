В Подмосковье анонсировали запуск программы реновации

В Подмосковье объявили о старте программы реновации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



По его словам, программа позволит большому количеству людей переехать из ветхого жилья в современное. Он также заявил, что власти региона планируют решить проблему с обманутыми дольщиками до конца 2023 года.

Как пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, в текущем году начнется реализация комплексного развития территорий: «Кроме того, что мы решаем проблемы дольщиков, необходимо решать и проблемы, связанные с улучшением жилищных условий тех, кто живет в аварийном и ветхом жилье».

С начала года в Московской области восстановили права 6 тысяч дольщиков. До конца этого года планируется выдать около 20 тысяч ключей, сообщает ТАСС.

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Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов говорил, что в Казани о реновации в формате Москвы не идет речи. Марат Хуснуллин заявлял, что проект реновации необходимо развивать на территории всей страны, и отработку проекта следует начать в крупных городах. По его словам, такую возможность нужно рассматривать, однако идею Хуснуллин посчитал преждевременной.

Маргарита Головатенко