В казанском отеле сообщили о нестабильной ситуации с бронями номеров на 8—10 мая

Фото: Максим Платонов

В казанском отеле «Мираж» рассказали о загрузке на майские праздники. Так, после указа президента России Владимира Путина о нерабочих днях с 4 по 7 мая она еще больше увеличилась на такие даты, как 3—4 мая, и составляет 89%.

— Наблюдается положительная динамика на середину «каникул». Нестабильная ситуация наблюдается на 8—10 мая — бронируют, отменяют, снова бронируют. На эти дни загрузка свыше 80%, — сообщила «Реальному времени» ведущий маркетолог «Миража» Алия Абдрахманова.

О почти полной загрузке «Реальному времени» сообщили и другие казанские гостиницы уровня четырех и пяти звезд — «Рамада», «Хилтон», «Ибис», где стоимость двухместного номера варьировалась от шести до 20 тысяч в сутки. Полностью оказался забронирован и отель «Татарстан», выделяющийся на их фоне демократичными ценами в 2 500—3 200 рублей.