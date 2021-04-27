Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин может уехать в НХЛ

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин может начать следующий сезон в НХЛ. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

В приглашении хоккеиста «Ак Барса» заинтересован клуб «Чикаго Блэкхокс».

Действующий контракт Лямкина с казанцами заключен до 30 апреля 2021 года. В случае переезда в НХЛ защитник уедет в качестве свободного агента.

Фото: ak-bars.ru

Лямкин выступает за «Ак Барс» с сезона-2017/18, когда перешел из новокузнецкого «Металлурга» вместе с еще шестью хоккеистами. Среди тех семи игроков были также вратарь Владислав Подъяпольский, защитники Тимур Фаткуллин и Эдуард Михайлов и нападающие Иван Емец, Никита Язьков и Андрей Караваев.

В нынешнем сезоне Лямкин сыграл в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 10 (1+9) очков при показателе полезности +14. В плей-офф-2020/21 защитник провел 13 игр и отметился 2 (0+2) очками при показателе полезности +4.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» намерен приобрести лучшего бомбардира КХЛ среди защитников.