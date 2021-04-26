Лучший бомбардир КХЛ среди защитников перейдет в «Ак Барс»

Защитник «Торпедо» Крис Уайдмэн в ближайшее время подпишет контракт с «Ак Барсом», сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ среди защитников в сезоне-2020/21 может стать первым новичком казанского клуба уже в мае. Таким способом в «Ак Барсе» надеются улучшить реализацию большинства.

Уайдмэн перешел в «Торпедо» перед началом нынешнего сезона. В 59 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 41 (9+32) очко, в плей-офф в его активе 2 (1+1) балла в четырех играх в серии с «Ак Барсом».

Напомним, ранее генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов рассказал о трансферных планах команды.