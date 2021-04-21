Путин: в 2030-м продолжительность жизни должна составить 78 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию указал на необходимость выйти на устойчивый рост численности населения.

Наша задача — добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет, заявил он. По его словам, сейчас же фиксируется даже некоторое снижение этого показателя.

Фото: kremlin.ru

— Сбережение народа страны — высший национальный приоритет, этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании семьи, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, — сказал он.

«Реальное время» ведет трансляцию события.