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Путин: в 2030-м продолжительность жизни должна составить 78 лет

12:17, 21.04.2021 1
Путин: в 2030-м продолжительность жизни должна составить 78 лет
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию указал на необходимость выйти на устойчивый рост численности населения.

Наша задача — добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет, заявил он. По его словам, сейчас же фиксируется даже некоторое снижение этого показателя.

Фото: kremlin.ru

— Сбережение народа страны — высший национальный приоритет, этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании семьи, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, — сказал он.

«Реальное время» ведет трансляцию события.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    К 2030 году теперешние пенсионеры все вымрут, а новых пока не будет. Сейчас можно говорить и обещать что угодно, тем более всем известно исполнение своих обещаний.
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