Полякова, Шлейхер и Белевцев из «Синтеза» выступят на Кубке мира по прыжкам в воду

Три спортсмена СК ВВС «Синтез» попали в число участников предстоящего Кубка мира по прыжкам в воду, который пройдет в Токио с 1 по 6 мая. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе клуба.

На турнире от «Синтеза» примут участие Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев. Они смогут побороться за лицензии для попадания на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио.

«Мария Полякова будет выступать как в паре с Кристиной Ильиных, так и в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Никита Шлейхер заявлен в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина с Евгением Кузнецовым. Лицензии не именные, завоевываются на страну. Определять состав Олимпийской команды в последствии будет тренерский совет во главе с главным тренером сборной России», — сообщил тренер по прыжкам в воду СК ВВС «Синтез» Павел Муякин.

Мария Полякова. Фото: vk.com/sintez_kazan

Напомним, ранее в Казани прошел чемпионат России по плаванию. Подробнее об итогах турнира читайте в материале «Реального времени».