В России предложили ввести «день самообразования» для одиннадцатиклассников

Министру просвещения России Сергею Кравцову предложили ввести для одиннадцатиклассников «день самообразования» для более эффективной подготовки к ЕГЭ. С такой инициативой выступила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

В своем обращении она отметила, что с каждым годом возрастающие требования к ЕГЭ вынуждают школьников отказываться от своих увлечений. При этом в школе есть предметы, которые «не дают практических навыков и носят формальный характер», напрасно тратя время. Большая часть учеников (72%) предпочли бы занять это время подготовкой к экзамену.

«Учитывая возрастающую нагрузку на выпускников, просим вас рассмотреть возможность выделения для учащихся 11-х классов из школьной программы одного «дня самообразования» в неделю для качественной подготовки к выпускным государственным экзаменам, разгрузив их расписание непрофильными предметами (ОБЖ, астрономия, краеведение и так далее)», — приводит текст обращения RT.

Ранее Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Кампания стартует 31 мая с экзамена по географии.



Ольга Плешкова