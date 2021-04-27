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Школьник из Набережных Челнов получил приз за разработку проекта мультсериала

04:34, 27.04.2021
Школьник из Набережных Челнов получил приз за разработку проекта мультсериала
Фото: Максим Платонов (архив)

Школьник из Набережных Челнов получил специальный приз за разработку проекта мультсериала на конкурсе-лаборатории взрослых анимационных сериалов Riki.lab. Его работа получила высокую оценку жюри.

15-летний Роман Хоцанович представил на конкурс сразу четыре проекта. Работа под названием «Одна цель», рассказывающая о людях, выживших в апокалипсис, принесла ему награду.

Фото: nabchelny.ru

По словам школьника, он хочет стать мультипликатором: учится анимации и хочет запустить свой YouTube-канал, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

На анимации воспитываются целые поколения детей, считает президент России Владимир Путин. «Они должны воспитывать на вещах, которые воспринимаются малышами, основываются на сострадании, любви к Родине, ближнему, природе», — заявил он в декабре 2020 на большой пресс-конференции.

Татьяна Демина
ОбществоКультураТехнологии Татарстан
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