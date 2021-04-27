Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +15 градусов

Во вторник, 27 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +10...+15 градусов. В Казани прогнозируется от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +10°С до +14°С.



Отметим, что по прогнозам Гидрометцентра РТ, дождливая погода в Татарстане сохранится на протяжении всей недели.



Татьяна Демина