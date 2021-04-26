Субботние сельскохозяйственные ярмарки возобновят работу в Татарстане осенью

В Татарстане завершился весенний сезон сельскохозяйственных ярмарок. Они возобновят свою работу осенью этого года.

Весенний сезон сельскохозяйственных ярмарок длился в республике семь недель. На сегодняшний день работу продолжают шатровые площадки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

За прошедший сезон на сельскохозяйственных ярмарках татарстанцы купили 208,8 тонн картофеля и 394,3 тонны других овощей. Жители республики также покупали мясо (589,6 тонн), молоко (93,2 тонны), сахар (430,1 тонны), муку (193,9 тонн). За весенний сезон татарстанцы купили 1 млн 110 тысяч куриных яиц.

Фото: agro.tatarstan.ru

Сельскохозяйственные ярмарки начали весенний сезон 13 марта. В Казани они проводились в каждом районе. Ярмарки работали и осенью 2020 года: с 12 сентября по 27 декабря в столице Татарстана провели 16 сельхозярмарок, на которые завезли продукции на общую сумму 628 млн рублей.

Татьяна Демина