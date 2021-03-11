В Казани с 13 марта возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки
В Казани 13 марта, в субботу, возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.
Купить сельскохозяйственную продукцию можно будет во всех районах Казани:
- Авиастроительный район — ул. Ленинградская, 27; на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева, ул. Дементьева, 7;
- Вахитовский район — рядом с пересечением улиц Карима Тинчурина и Татарстан;
- Кировский район — ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Батыршина, 20;
- Ново-Савиновский район — пр. Х. Ямашева, 71а; шатровая площадка на ул. Лаврентьева, 10;
- Приволжский район — парковка на ул. Р. Зорге, д. 66, корп.1; шатровая площадка на ул. Ю. Фучика, д. 72;
- Советский район — ул. Аграрная, 2; шатровая площадка на ул. Закиева, 12 и на ул. Липатова, 7;
- Московский район — площадка, прилегающая к Московскому рынку со стороны ул. Энергетиков и Ш. Усманова.
Ярмарки возобновляют работу по всему Татарстану. Приобрести фермерскую продукцию татарстанцы также смогут:
- в поселке Юдино (ул. Революционная, 12);
- в поселках Новая Тура и Осиново Зеленодольского района РТ;
- в Набережных Челнах — площадка перед стадионом «Строитель» на ул. Г. Тукая, д.16 и площадка на территории ипподрома на пр. Чулман;
- в Нижнекамске — площадка на Центральном рынке «Комета» на ул. Вокзальной, д. 2 и на площадке напротив ТЦ «Магнит» на ул. Южной, д. 1.
Напомним, с 12 сентября по 27 декабря прошлого года в Казани провели 16 сельхозярмарок, на которые завезли продукции на общую сумму 628 млн рублей.
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