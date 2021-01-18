В 2020 году на сельхозярмарки в Казани завезли продукцию на общую сумму 628 млн рублей

С 12 сентября по 27 декабря прошлого года в Казани провели 16 сельхозярмарок, на которые завезли продукции на общую сумму 628 млн рублей, рассказал сегодня во время «делового понедельника» председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

В среднем за один день реализовывали мяса, овощей и непродовольственных товаров на 39 млн рублей. Фазылянов отметил, что цены на ярмарках были на 20% ниже среднерыночных. В них приняли участие сельхозпроизводители 22 районов Татарстана, а также 22 организации агропромышленного комплекса.

Совместно с управлением Роспотребнадзора РТ с 26 октября была организована горячая линия по вопросам безопасности продукции и срокам ее годности, на которую поступило 133 обращения. Татарстанцы интересовались правилами реализации и требованиями к качеству продукции.

Фото: agro.tatarstan.ru

Сегодня же мэр Казани Ильсур Метшин поручил руководителям городских ведомств проработать вопрос расширения площадок для ярмарок.

Напомним, ярмарки сельхозпродукции со всего Татарстана стартовали в Казани 12 сентября. Купить продукцию предлагалось на 15 площадках города.

