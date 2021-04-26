В Татарстане нашлись тезки поэта Габдуллы Тукая — видео

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В Татарстане на сегодняшний день проживают мужчины, которые носят имя или фамилию известного татарстанского поэта Габдуллы Тукая, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, 11-летний Габдулла Ахметов из Казани сам стихи не пишет, но несколько раз перечитывал произведения своего тезки по имени. «Очень рад, что мне родители дали имя такого хорошего, великого татарского поэта», — говорит мальчик, прадедушку которого тоже звали Габдуллой.

Заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев общих корней с татарским поэтом не имеет, но родственную связь с ним ощущает. «Каждый татарин чувствует себя потомком родственником Тукая. Он родная личность, поэтому каждый из нас считает себя его потомком», — рассказал он.

Напомним, сегодня отмечается 135 годовщина со дня рождения Габдуллы Тукая. В честь этой даты президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику поэту.



Татьяна Демина