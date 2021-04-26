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Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику поэту Габдулле Тукаю

13:25, 26.04.2021
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику поэту Габдулле Тукаю
Фото: tatarstan.ru

В Казани 26 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику поэту Габдулле Тукаю.

Возложение цветов состоялось в рамках торжества, посвященного Дню родного языка и 135-й годовщине со дня рождения Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В церемонии поучаствовали представители общественности республики, деятели культуры и искусства Татарстана и депутаты Госсовета РТ.

Фото: tatarstan.ru

«Реальное время» публиковало материал, в котором рассказывало о том, чем примечательна дата 26 апреля.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИсторияКультура Татарстан
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