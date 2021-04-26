Москалькова сообщила, что ей известны заключения врачей по итогам обследования Навального

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей известны заключения специалистов, которые обследовали оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-2 Владимирской области.



После многочисленных обращений, она запросила результаты анализов заключенного, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, а также письменные заключения гражданских врачей, пишет ТАСС.

С 24 марта по 20 апреля Навального регулярно посещали врачи, среди которых были рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие, уточнила омбудсмен.

Фото: instagram.com/navalny

Подробных деталей Москалькова не сообщила. На прошлой неделе она рассказала, что оппозиционера 20 апреля осмотрели врачи, которые пришли к выводу, что серьезные риски для его здоровья отсутствуют.



Сам Навальный, который объявил голодовку, требуя допустить к нему врачей, 23 апреля сообщил, что прекращает ее. Однако от просьбы получить помощь медиков и специалистов он не отказался до сих пор.

Татьяна Демина