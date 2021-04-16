Бывший главврач республиканской психбольницы перешел на работу в центр крови

Бывший главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева в Казани Фарит Зиганшин перешел на работу в Республиканский центр крови — там он занял пост замначальника одного из отделов учреждения. Сегодня его представили коллективу центра, сообщили источники «Реального времени».

Информацию о назначении изданию также подтвердили в пресс-службе Минздрава РТ.

На этой неделе Зиганшин покинул пост главврача республиканской психбольницы, который занимал с июня 2010 года. Его должность занял Ильгиз Ахметзянов, который с 2014 года возглавлял республиканский наркодиспансер.

В разные года Зиганшин был начальником управления здравоохранения Альметьевского района и Альметьевска (2004—2006 гг.), а также замруководителя исполкома Альметьевского района по здравоохранению и социальной защите.