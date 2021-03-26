Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию

Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций. В интервью Forbes он рассказал, что просит вернуть в страну этот сорт сыра.

Дипломат отметил, что ограничительные меры наложены на свежие продукты, а пармезан вызревает месяцами и не содержит лактозы. Кроме того, он высказался, что Италия долгие годы остается дружественной к России, поэтому было бы хорошим жестом исправить это недоразумение.

Также Терраччано не протестует против самого режима контрсанкций. Он отметил, что РФ пришлось принимать ответные меры, а для отказа от санкционного противостояния требуются изменения политических условий.

6 августа 2014 года по указу президента Путина ввели так называемые «продовольственные контрсанкции», или «продуктовое эмбарго». Меры, которые руководство страны посчитало адекватным ответом на санкции, введенные против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины, избавили жителей страны от многих импортных продуктов питания. В частности, от многих видов мяса, молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов.

Одним из самых популярных продуктов, с которым пришлось нелегко россиянам после введения контрсанкций, стал сыр.

