В Кремле рассказали, в каких компаниях не будет дополнительных выходных в мае

Фото: Максим Платонов (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что дополнительные выходные в мае не коснутся ряда компаний. Об этом пишет RT.

По словам представителя Кремля, есть предприятия, которые не останавливаются и работают в выходные дни.

— Они, соответственно, будут так же работать, — сказал Песков, подчеркнув, что у таких организаций «другая ситуация».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы. Глава государства согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни с 1 по 10 мая.