$1,98 трлн расходов на оборонку во всем мире — это много или не очень?

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти два триллиона долларов, сообщил сегодня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). За год эта сумма возросла на 2,6%.

По данным SIPRI, в настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по военным расходам: в 2020 году военные расходы РФ увеличились на 2,5%, достигнув $61,7 млрд. Военные расходы составляют 4,3% ВВП России, в то время как в 2011 году они составляли 3,4% ВВП страны, говорится в докладе.

Лидирует в перечне стран с самыми большими военными расходами США с бюджетом в $778 млрд (рост на 4,4%), далее идут Китай ($252 млрд, рост на 1,9%) и Индия ($72,9 млрд, рост на 2,1%), замыкает пятерку Великобритания (59,2 млрд, рост на 2,9%). На эти пять стран приходится 62% от всех трат мира на вооружение.

Почти все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. В результате 12 членов НАТО потратили 2% или более своего ВВП, сказано в докладе SIPRI.

Фото vk.com/mil

Военные расходы в $1,98 трлн — это:

— 148,2 трлн рублей. Это в восемь раз больше доходов бюджета России в 2021 году (18,18 трлн рублей) и в 11 раз больше, чем в мире напечатано наличных денег в рублях (по состоянию на 1 января 2021 года — 13,42 трлн рублей, данные Центробанка).

— В 5,5 раза больше, чем продажи 25 крупнейших оружейных компаний мира в 2019 году (более свежие данные еще не подсчитаны). По информации другого доклада SIPRI, эта сумма составляет $361 миллиард.

— В 11 раз меньше, чем госдолг США — не так давно он достиг рекордной отметки в $22 триллиона.

— 370 авианосцев масштаба «Адмирала Кузнецова» — его стоимость СМИ оценивали в 400 млрд рублей.

— Не менее 3,3 тыс. стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые будут производить в Казани. Эксперты оценивают такой самолет максимум в $600 млн (данные ТАСС).

— На эти деньги можно купить (если бы там столько имелось) на черном рынке 550 млн автоматов Калашникова: его стоимость в США оценивается в $3,6 тыс. (данные NYT). Этого хватило бы, чтобы вооружить вообще всех жителей США, России и в придачу Великобритании.

Александр Артемьев