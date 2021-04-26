Мишустин потребовал ликвидировать третьи смены в школах как можно быстрее

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал как можно скорее ликвидировать третьи смены в школах, сообщает ТАСС.

Глава Кабмина напомнил, что на прошлой неделе во время его визита в Чечню обсуждался вопрос о строительстве новых школ. Он сообщил, что Чечня входит в число регионов с тремя сменами обучения в школах, и подчеркнул, что эту проблему нужно решить как можно быстрее, и не только в этом субъекте.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Мишустин заявлял, что высшее образование не является обязательным условием для удачной карьеры и что если человек профессионал в своем деле — неважно, есть ли у него высшее образование в этой области.

Маргарита Головатенко