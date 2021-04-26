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В России подтвердили 8 803 новых случая коронавируса

11:14, 26.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России подтвердили 8 803 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки подтвердились 8 803 новых случая коронавируса. Так, число заболевших в пандемию возросло до 4 771 372 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровел 6 631 человек, за весь период — 4 394 639 человек. За сутки зарегистрировано 356 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 108 588 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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