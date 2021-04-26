Главу Роспечати освободили от должности — ведомство упразднили в ноябре 2020 года

Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаила Сеславинского освободили от занимаемой должности. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Он возглавлял ведомство с момента его создания в 2004 году. Сеславинского распоряжением Правительства наградили медалью Столыпина П.А. Она присуждается в качестве поощрения за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

Фото: wikipedia.org

Президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2020 года указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Их функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ведомство стало их правопреемником по обязательствам.