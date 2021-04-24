Исследование: 23% россиян взяли отпуск на объявленные в мае выходные дни

Фото: Максим Платонов (архив)

23% россиян планировали уйти в отпуск в период с 4 по 7 мая, выяснил сервис «Работа.ру». Об этом пишет РБК.

Работодатели и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина советует сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

35% опрошенных россиян сообщили, что планировали поехать на дачу, 24% решили отправиться в путешествие в другой город, а 4% — в другую страну. Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.

В опросе приняли участие 5 тыс. человек со всей России.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы. Глава государства согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни с 1 по 10 мая.

Татьяна Леухина