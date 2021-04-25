Гинцбург назвал возможный срок окончания пандемии в России

Фото: Максим Платонов

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России пандемия коронавируса завершится с большой долей вероятности в ноябре, сообщил «Интерфакс».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что пандемия закончится, когда мы все достигнем коллективного иммунитета.

Также ее поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко — он считает, что окончание пандемии наступит тогда, когда все россияне сделают прививку.

Кроем того, Гинцбург сообщал, что прививаться после перенесенного COVID-19 нужно тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител. Переболевшим нужно проверить уровень антител, если они ниже необходимого уровня, рекомендуется сделать прививку.



Алексей Нечаев