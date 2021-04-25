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В МВД по Татарстану прокомментировали инцидент с полицейским, который заставлял мужчину надеть маску на улице

13:51, 25.04.2021 5
В МВД по Татарстану прокомментировали инцидент с полицейским, который заставлял мужчину надеть маску на улице
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В МВД по Татарстану прокомментировали инцидент с полицейским в штатском, который пытался задержать мужчину с ребенком на руках. Видео распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошел в пятницу 23 апреля. Сотрудники ОМВД России по Тукаевскому району во время рейда заметили в кафе мужчину без маски. Один из полицейских
подошёл к нему и попросил надеть средство индивидуальной защиты. Однако мужчина на это никак не отреагировал и попытался сесть в свой автомобиль. Его остановили подошедшие полицейские.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В результате в отношении мужчины ограничились предупреждением о
недопущении впредь подобных правонарушений.

На опубликованном видео видно, как неизвестный в штатском пытается задержать мужчину, который был без маски. Прохожие люди пытаются не дать его задержать, ребенок, сидящий на руках, плачет.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Сволочь
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  • Анонимно 25 апр
    Во первых, в кафе все посетители без масок. В масках есть невозможно так то. А этот полицейский в штатском что там делал ? Наверное отдыхал. Какое он имеет право докапываться до других ?
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  • Анонимно 25 апр
    Предупреждение надо выписывать полицескому, который нарушил закон о полиции, не представился и не показал удостоверение. У другого полицейского нет жетона. Кто они вообще такие - неизвестно, на них на самих надо было вызвать полицию. Что уж говорить о том, что они просто нелюди и хотели ребенка украсть
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  • Анонимно 25 апр
    По деревням начали кататься , такое происходило и в Новотроицком и в Ижевке (Ижминводы). Цель прослеживается одна - штрафы и пополнение бюджета. На хоккее полный дворец в Казани и половина без масок , это нормально, а по деревням кататься и геройствовать ума много не надо.
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  • Анонимно 25 апр
    Полицейский перебор.
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