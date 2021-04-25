В МВД по Татарстану прокомментировали инцидент с полицейским, который заставлял мужчину надеть маску на улице

В МВД по Татарстану прокомментировали инцидент с полицейским в штатском, который пытался задержать мужчину с ребенком на руках. Видео распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошел в пятницу 23 апреля. Сотрудники ОМВД России по Тукаевскому району во время рейда заметили в кафе мужчину без маски. Один из полицейских

подошёл к нему и попросил надеть средство индивидуальной защиты. Однако мужчина на это никак не отреагировал и попытался сесть в свой автомобиль. Его остановили подошедшие полицейские.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В результате в отношении мужчины ограничились предупреждением о

недопущении впредь подобных правонарушений.

На опубликованном видео видно, как неизвестный в штатском пытается задержать мужчину, который был без маски. Прохожие люди пытаются не дать его задержать, ребенок, сидящий на руках, плачет.

Татьяна Леухина