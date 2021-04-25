Соцсети: в Татарстане полицейский в штатском пытался задержать мужчину без маски с ребенком на руках

В Татарстане полицейский в штатском попытался задержать мужчину с ребенком на руках за то, что тот был без маски. Видео появилось в социальных сетях.

По данным очевидцев, инцидент произошел в поселке «Круглое Поле» Тукаевского района РТ. На опубликованных кадрах видно, как неизвестный в штатском пытается задержать мужчину, который был без маски. Прохожие люди пытаются не дать его задержать, ребенок, сидящий на руках, плачет.

Фото: скриншот

«Попытка задержания доблестным агентом в штатском опасного преступника с ребенком не вовремя надевшим маску в поселке «Круглое поле», — сообщает автор видео.

В декабре прошлого года в Чистополе очевидцы сняли на видео, как сотрудники полиции жестко скрутили беременную женщину. Потасовка случилась из-за отсутствия маски. В МВД по РТ тогда прояснили: девушка несколько раз ударила по лицу одного из полицейских.

