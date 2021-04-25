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Соцсети: в Татарстане полицейский в штатском пытался задержать мужчину без маски с ребенком на руках

08:48, 25.04.2021 2
Соцсети: в Татарстане полицейский в штатском пытался задержать мужчину без маски с ребенком на руках
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане полицейский в штатском попытался задержать мужчину с ребенком на руках за то, что тот был без маски. Видео появилось в социальных сетях.

По данным очевидцев, инцидент произошел в поселке «Круглое Поле» Тукаевского района РТ. На опубликованных кадрах видно, как неизвестный в штатском пытается задержать мужчину, который был без маски. Прохожие люди пытаются не дать его задержать, ребенок, сидящий на руках, плачет.

Фото: скриншот

«Попытка задержания доблестным агентом в штатском опасного преступника с ребенком не вовремя надевшим маску в поселке «Круглое поле», — сообщает автор видео.

В декабре прошлого года в Чистополе очевидцы сняли на видео, как сотрудники полиции жестко скрутили беременную женщину. Потасовка случилась из-за отсутствия маски. В МВД по РТ тогда прояснили: девушка несколько раз ударила по лицу одного из полицейских.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    А у нас что, обязательно надо носить маски на улице?!
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  • Анонимно 25 апр
    Вилимо "фас" действует только в отношении простых людей, где же вы доблестные "блюстители" во время всяких заседаний в структурах власти, шоупредставлениях, слабо подойти к властьпридержащим и прочим "шишкам".
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