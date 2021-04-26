Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию системы утилизации отходов
Вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту реализации концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по утилизации продукции и упаковки.
Концепцию РОП утвердили в конце 2020 года. Она направлена на уменьшение количества отходов в стране и наращивание объемов переработки. Дорожная карта определяет шаги, необходимые для претворения концепции в жизнь.
Абрамченко подчеркнула, что внедрение инициативы не должно быть финансовой нагрузкой для россиян, пишет «РИА Новости».
В прошлом году «Реальное время» выяснило, что в Татарстане планируется ввести контроль за оборотом строительных отходов. Минэкологии республики внесло на согласование в правительство правила регулирования деятельности по обращению со строительными отходами.
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