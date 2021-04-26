Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию системы утилизации отходов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту реализации концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по утилизации продукции и упаковки.

Концепцию РОП утвердили в конце 2020 года. Она направлена на уменьшение количества отходов в стране и наращивание объемов переработки. Дорожная карта определяет шаги, необходимые для претворения концепции в жизнь.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Абрамченко подчеркнула, что внедрение инициативы не должно быть финансовой нагрузкой для россиян, пишет «РИА Новости».

В прошлом году «Реальное время» выяснило, что в Татарстане планируется ввести контроль за оборотом строительных отходов. Минэкологии республики внесло на согласование в правительство правила регулирования деятельности по обращению со строительными отходами.



Татьяна Леухина