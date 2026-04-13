США считают, что Иран может попытаться прорвать блокаду Ормуза

По данным The Washington Post, в Вашингтоне считают, что Тегеран может пойти на это для получения уступок от США

Власти США считают, что Иран может попытаться прорвать блокаду Ормузского пролива, чтобы добиться уступок от Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, сотрудники американской администрации рассматривают несколько сценариев развития ситуации вокруг Ирана.

В частности, в Вашингтоне считают, что после прекращения огня вероятность смены власти в исламской республике стала выше.

Также в администрации США допускают, что часть иранских лидеров может поддержать предложения Вашингтона.

Третий сценарий предполагает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) может попытаться прорвать блокаду Ормузского пролива или возобновить удары, чтобы вынудить США пойти на дополнительные уступки.

Ранее «Реальное время» писало, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести блокаду судов, входящих в иранские порты и выходящих из них.



Ариана Ранцева