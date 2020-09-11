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В Татарстане планируют ввести контроль за оборотом строительных отходов

07:48, 11.09.2020
В Татарстане планируют ввести контроль за оборотом строительных отходов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане планируется ввести контроль за оборотом строительных отходов. Минэкологии республики внесло на согласование в правительство правила регулирования деятельности по обращению со строительными отходами. Согласно нововведениям, стройкомплекс должен будет декларировать их в специальной автоматизированной информационной системе.

Сейчас строительные фирмы работают с разными транспортными подрядчиками для вывоза мусора, поэтому практически никто не знает, где утилизируются отходы. По этой причине в Татарстане растет число несанкционированных свалок, которые приходится ликвидировать за счет регионального и местных бюджетов.

Президент Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами и инициатор проекта Марат Галиев рассказал «Реальному времени», что в республике систему для декларирования строительных отходов запустят после всех необходимых согласований.

— Мы очень многое возьмем из существующей системы. Я знаю компанию «Большая тройка», которая создала систему по ТКО. Они сделали продукт для региональных операторов по ТКО, — рассказал он.

Ожидается, что это будет аналог сервиса, но более простой.

Подробности проекта и мнения экспертов о нововведении — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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