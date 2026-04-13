Масленников: конфликт на Ближнем Востоке угрожает продбезопасности РФ

Замсекретаря СБ РФ заявил о рисках подрыва продовольственной безопасности России на фоне эскалации на Ближнем Востоке и возможных внешних влияний

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников заявил, что развитие конфликта на Ближнем Востоке может создать риски для продовольственной безопасности России и мировой экономики.

По его словам, нельзя исключать попыток внешних сил искусственно подорвать продовольственную безопасность РФ на фоне эскалации в регионе.

Масленников отметил, что блокировка Ормузского пролива сроком на три месяца может создать угрозы продовольственной безопасности прежде всего для Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

Он также указал, что конфликт вокруг Ирана несет риски для продовольственной безопасности России, но одновременно открывает перспективы для отечественных агропроизводителей.

Отдельно он подчеркнул, что из-за событий на Ближнем Востоке европейские аграрии вынуждены переходить на удобрения из Северной Африки, Северной Америки и России.

По оценке замсекретаря СБ РФ, при сохранении текущей динамики конфликта до лета возможен крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции.

Кроме того, продолжение кризиса может привести к увеличению числа голодающих в мире на 45 млн человек — до рекордных 673 миллионов.

Также он отметил, что наиболее уязвимыми в агросекторе в условиях кризиса становятся производители кукурузы и европейские тепличные хозяйства.



Ариана Ранцева