Татарстан оказался на первом месте среди регионов по числу конфликтов клиентов с банками

Фото: Максим Платонов

Татарстан оказался на первом месте среди регионов России, жители которых обращаются к главному финансовому уполномоченному РФ Юрию Воронину из-за конфликтных ситуаций с банками. Татарстанцы направили в службу бизнес-омбудсмена 268 обращений, это 9,8% от общего числа обращений клиентов кредитных организаций за этот период.

Второе место по обращениям из-за споров с банками — у Москвы. Жители российской столицы обращались к финансовому уполномоченному с 194 заявлениями (7,1% от общего числа обращений). Третье место занял Краснодарский край (они направили бизнес-омбудсмену 128 обращении, или 4,7%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Одной из причин такой активности жителей Татарстана, как мы предполагаем, является хорошая осведомленность населения о новом способе досудебного урегулирования споров через институт финансового уполномоченного, — считает Воронин.

Обязанность сообщать об этом потребителей возложена на финансовые организации законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

Также чаще всего к уполномоченному для решения споров с банками обращаются жители Челябинскаой области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Московской области, Свердловской области, Красноярского края, Новосибирской области. По состоянию на начало апреля, всего россияне направили 2 832 обращения в службу финансового уполномоченного в отношении 88 банков. Средний размер требований заявителей по спорам с банками составил 115,2 тысячи рублей, пишет News.ru.

По данным на 7 апреля, с марта 2020 года по март текущего года банки, которые работают в Татарстане, реструктурировали почти 50 тыс. кредитов: 46,5 тыс. кредитов граждан и 2,2 тыс. — представителей малого и среднего бизнеса. Люди смогли изменить условия по кредитным договорам на общую сумму 21,1 млрд рублей.

Татьяна Леухина