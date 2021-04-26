Общественники предложили увеличить срок отпуска россиянам, которые решили отдохнуть на курортах страны

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, которые решили отдохнуть на курортах России. Свое обращение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ежегодно миллионы россиян отправляются за границу на отдых, тем самым они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей. Эти средства могли бы остаться внутри страны и направиться на развитие отечественных курортов.

Хамзаев отметил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил продлить срок выплаты компенсаций части расходов гражданам на отдых внутри страны. По его мнению, стимулом отдохнуть, не выезжая за пределы страны, может стать и увеличение отпуска.

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«В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней», — приводит его обращение RT.

В России в ночь с 17 на 18 марта стартовал третий этап туристического кешбэка. Программа будет действовать до 30 июня. В программе принимают участие около 3,5 тыс. отелей и туроператоров.



Ранее Совет Федерации поручил Комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ отслеживать ситуацию с ростом цен на туристические путевки на российские курорты. Это случилось после приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией. После новостей о закрытии туристическими компаниями ряда направлений россияне стали жаловаться на то, что турфирмы стали поднимать цены.

Татьяна Леухина