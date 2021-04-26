Персонаж Неймара появился в шестом сезоне Fortnite

Фото: скрин YouTube

Компания-разработчик Fortnite добавила в игру персонажа известного бразильского футболиста ПСЖ Неймара, который является большим поклонником игры. Об этом Epic Games сообщили на официальном сайте.

Получить скин смогут обладатели боевого пропуска шестого сезона. А с завтрашнего дня, 27 апреля, в нем появятся первые задания. За разное количество выполненных миссий игрокам подарят новую экипировку, эмоции персонажей, кирку и другие внутриигровые дополнения.

Epic Games впервые упомянула сотрудничество с Неймаром в марте этого года. Разработчик Fortnite опубликовал тизер шестого сезона, на котором были изображены футболка сборной Бразилии с десятым номером и мяч Adidas Brazuca.