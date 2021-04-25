Кудерметова победила в парном разряде на турнире в Стамбуле

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс выиграли в парном разряде теннисный турнир в Стамбуле. Призовой фонд соревнований превысил 235 тысяч долларов.

Кудерметова и Мертенс были посеяны на турнире под первым номером рейтинга. В финальном матче они обыграли представительниц Японии Нао Хибино и Макото Ниномию со счетом 6:1, 6:1, затратив на победу ровно 50 минут.

Напомним, ранее Кудерметова выиграла свой первый титул в одиночном разряде на взрослом уровне. В парном разряде это уже вторая победа на турнирах в рамках WTA. Для Мертенс титул в Стамбуле стал уже 12-м в карьере.