Бастрыкину доложат о проверке по видео об издевательствах над пациенткой
Доклад о результатах проверки из-за видео, на котором, предположительно, медперсонал московской больницы издевается над пациенткой, предоставят председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщается на сайте СК.
В Сети появилось видео, где якобы медсестры из ГКБ имени Иноземцева бьют пациентку, после чего пострадавшая начинает кричать. Следователи начали проверку.
Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту жалобы жительницы Казани. Мама трехлетнего Альмира отдала ребенка в частный детский сад с английским уклоном. Сразу после этого мама заметила, что сын стал болеть и капризничать, однако списала это на «адаптационный период». В дальнейшем выяснилось, что мальчика запирали одного, заставляли одеваться и раздеваться в наказание и кормили остатками еды.
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